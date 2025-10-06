Papaya in Pregnancy; ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, କ’ଣ କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର

ଗର୍ଭପାତ କିମ୍ବା ଅକାଳ ପ୍ରସବର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କି। ତେବେ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଉଚିତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବସ୍ଥା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମନା କରେ। କାରଣ ଏହା ଗର୍ଭପାତ କରାଏ।

ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ଶରୀରକୁ ଗରମ ଦିଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମରେ ୪ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ।

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କଞ୍ଚା କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଗର୍ଭପାତ କରାଇ ଦିଏ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଲାଟେକ୍ସ ଏବଂ ପାପେନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ଭାଶୟ ସଙ୍କୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଗର୍ଭପାତ କିମ୍ବା ଅକାଳ ପ୍ରସବର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ନରମ ମାଂସ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲାଟେକ୍ସ ଏବଂ ପାପେନ୍ ଥାଏ।

ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, ଫୋଲେଟ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ପରି ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର, ଯାହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ସକାଳ ଅସୁସ୍ଥତା ପରି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମସ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।

ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଫଳ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍‌, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ (ଗର୍ଭବତୀ ଯତ୍ନ ଟିପ୍ସ)। ସେମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଏବଂ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଉଭୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ।

ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ପପାଇ ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପପାଇ ଖାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ବିରୋଧାଭାସୀ ସୂଚନା ପଛରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଡାକ୍ତର ମନୀଷା ଆରୋରା (ଦିଲ୍ଲୀର ସି.କେ. ବିର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଔଷଧ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ)ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କ’ଣ ରହିଥିଲା ମତ।

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ କି?
ଡକ୍ଟର ଆରୋରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଲାଟେକ୍ସ ଥାଏ, ଯାହା ଗର୍ଭାଶୟରେ ସଂକୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଗର୍ଭପାତ କିମ୍ବା ଅକାଳ ପ୍ରସବ ହୋଇପାରେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ପାପେୟାନ ଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରୋଟିନକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଏହା ଭ୍ରୁଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିବା ସହିତ, ଏଥିରେ ଲାଟେକ୍ସର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ, କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପପେୟା ଖାଇପାରିବେ।

କେତେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ସୁରକ୍ଷିତ?
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାରେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଖାଇବାଯୋଗ୍ୟ ଫଳ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି।

ତେଣୁ, ଡକ୍ଟର ଆରୋରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଖାଇପାରିବେ।

ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ପରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଜଟିଳତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

