Moringa Side Effects: ସଜନା ଛୁଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ମନା; ଖାଇଲେ ଭୋଗିବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା …

Side Effects of Moringa: ସଜନା ପତ୍ର ଏବଂ ଛୁଇଁ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର। ହେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଉଁ ଏହା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସଜନା ପତ୍ର ଏବଂ ଛୁଇଁ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଉଁ ଏହା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି…

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା:ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସଜନା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହାର ଗରମ ସ୍ୱଭାବ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବିଶେଷକରି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ, ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହୋଇପାରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଋତୁସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ସଜନା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ।

ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ : ସଜନା ପ୍ରାୟତଃ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କାରଣ ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବ ଉଚିତ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତଚାପକୁ ଆହୁରି କମ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ଅଚେତ ହୋଇଯିବା ହୋଇପାରେ।

ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଅଲସର ସମସ୍ୟା: ଗ୍ୟାସ୍, ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ଅଲସର ଭଳି ପେଟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜନା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସଜନା ରେ କିଛି ଯୌଗିକ ଥାଏ ଯାହା ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ପେଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହାଲୁକା ଏବଂ ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ।

ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା:ପ୍ରସବ ପରେ, ଏବଂ ବିଶେଷକରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ସମୟରେ, ଜଣେ ମହିଳା ସଜନା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ, ଶରୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସଜନାର ଗରମ ପ୍ରକୃତି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହା କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

