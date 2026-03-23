ଆପଣ କୋଭିଡରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ କି? ତୁରନ୍ତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ; ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ

Health Tips: କୋଭିଡ୍ ଯୁଗକୁ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟକର

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଭିଡ୍ ଯୁଗକୁ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟକର। ସେହି ସମୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇରସରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି।

ତଥାପି, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍-୧୯ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ସହିତ ଗମ୍ଭୀର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ଗବେଷଣା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଶରୀରରେ କିଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।

ଗବେଷଣା କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କଲା: ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଏହା ଫୁସଫୁସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ।

ଭର୍ଜିନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଟର ସେଣ୍ଟର ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କୋଭିଡ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଂକ୍ରମଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ରୋଫେଜ୍ ଭଳି କିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୋଷ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସେହି ଗମ୍ଭୀର ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଶିକାର ହୁଏ, ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।

କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ: ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥା କର୍କଟ ଏବଂ ଟ୍ୟୁମର ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ମୃଦୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦ ବଢ଼ୁନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ବିପଦ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ଏହି ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି: କର୍କଟ ରୋଗର ସର୍ବାଧିକ ବିପଦ ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ COVID, ଫ୍ଲୁ କିମ୍ବା ନିମୋନିଆ ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ତଥାପି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଅଛି ସେମାନେ ବିପଦରେ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଭାଇରସ ଏବଂ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଜାରି ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସହଜ ହୋଇପାରିବ।

 

