ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର! ଲ୍ୟାବ ଟେଷ୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ …
ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ।
ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, ଇ ଏବଂ ବି୧୨ ଶରୀର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଅଣ୍ଡାର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କ’ଣ ଏହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା YouTube ଚ୍ୟାନେଲ Trustedify ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଣ୍ଡା ନମୁନାରେ କର୍କଟ ସମ୍ପର୍କିତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଛି। ଅଣ୍ଡାରେ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ।
ଅଣ୍ଡାରେ କ’ଣ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି କି: ଭିଡିଓରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣ୍ଡାର ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ର ଲ୍ୟାବ ପରୀକ୍ଷଣରୁ AOZ (ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନ୍) ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଇମିଡାଜୋଲ୍ ନାମକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରତି ବିଲିୟନରେ୦.୭୩ ଅଂଶ ଏହି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା। AOZ (ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନ୍) ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଇମିଡାଜୋଲ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯାହା ଭାରତରେ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କାରଣ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଜିନ୍ ବିଷାକ୍ତତା ସହିତ ଜଡିତ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ DNA କ୍ଷତି କରିପାରେ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
FSSAI ର ନିୟମ: ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ଅନୁଯାୟୀ, AOZ ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି କାରଣ ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କୁକୁଡ଼ା ଶରୀରର ଟିସୁ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ।
ଯଦି ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଏହି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ତେବେ ପରେ ଅଣ୍ଡାରେ ଏହି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତାମତ କ’ଣ: ମୁମ୍ବାଇର ଡାକ୍ତର ମନନ ଭୋରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଣ୍ଡାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ଅଛି ଯାହା ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ।
ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଡିଏନଏକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଡାକ୍ତର ଭିଡିଓରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଜୀବାଣୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ବେଆଇନ। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ।
ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବିଷୟରେ FSSAI ର ନିୟମ କ’ଣ?
ଭାରତରେ, FSSAI ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ସମୟରେ ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନ୍ସ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଇମିଡାଜୋଲ ଭଳି କିଛି ଔଷଧ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ।
କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଅଛି।
୪ ରୁ ୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଡା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା
ସମୟ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)