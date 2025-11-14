କ’ଣ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିରିୟଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ! ଏହି ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ କ’ଣ ହୁଏ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
Man Periods: ପୁରୁଷମାନେ କ’ଣ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ସମୟ ଧରି, ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝାଇବା ଯେ ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି।
ପୁରୁଷମାନେ କ’ଣ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫୋରମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗବେଷଣା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ‘ନା’। ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ତେବେ ଏହା କଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ କ’ଣ ହୁଏ: ହେଲଥଲାଇନ୍ର ରିପୋର୍ଟ “ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ହୁଏ କି?” ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ, ଡିମ୍ବ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ୍ କିମ୍ବା ପିରିୟଡ୍ ଚକ୍ର ନଥାଏ। ତେଣୁ, ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ପିରିୟଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କିମ୍ବା ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ଭବତଃ ଅନ୍ୟ କିଛି। WebMD ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ସ୍ତର ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ, ପୁରୁଷମାନେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଇରିଟେବଲ୍ ମେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ (IMS) କୁହାଯାଏ, ଯାହା PMS ପରି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲ ହରମୋନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇପାରେ। ଏହି କର୍ଟିସୋଲ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ PMS ପରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ନୁହେଁ।
ଏହାକୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବି: ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଚାପ, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ, ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କାମ ଚାପ ହେତୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଯେତେବେଳେ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଅଧିକ ଚାପରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା, ଥକ୍କା, ପେଟ ଦରଜ ଏବଂ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦ ପାଇବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା, ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ଦିନସାରା ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଆରାମ ମିଳିପାରେ। ଗ୍ୟାସ୍, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କିମ୍ବା ପେଟ ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଭଲ ପାଚନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ମଦ୍ୟପାନ, ସିଗାରେଟ୍, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିବା ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କମ କରିବା କିମ୍ବା ଦୂର କରିବା ଲାଭଦାୟକ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।