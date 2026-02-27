ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମଦ ପିଇବା ସୁରକ୍ଷିତ? ଶରୀର ଉପରେ କ’ଣ ପକାଏ ପ୍ରଭାବ, ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ
Binge Drinking Risks: ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବେଳେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବର ପରିମାଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ହେଲଦି ପଡକାଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟି ବିୟର ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା’ ସହିତ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ୧୨୦୦ କ୍ୟାଲୋରୀ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନରେ ୧୬୦୦ କ୍ୟାଲୋରୀ ଗ୍ରହଣ କରେଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ସାରା ସପ୍ତାହରେ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚାଲିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ମିଲି ମଦ୍ୟପାନ ସୀମିତ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ସେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ “ମଧ୍ୟମ” ଅର୍ଥ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ, ସପ୍ତାହକୁ କେବଳ ଥରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ।
ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନର ବିପଦ: ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଦ୍ୟପାନ, ଯାହାକୁ ବିଞ୍ଜ ମଦ୍ୟପାନ କୁହାଯାଏ, ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ହଠାତ୍ ଯକୃତ କ୍ଷତି, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସୀମିତ, ତଥାପି ଏହା ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ।
ଯକୃତ ଏବଂ ବୃକକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ମଦ୍ୟପାନରେ ଯକୃତ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ନିୟମିତ, ଏପରିକି ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ ଯକୃତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରେ, ଯାହା କିଡନୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ପାଣି ଗ୍ରହଣ କମ୍ ଥାଏ।
ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ: ମଦ୍ୟପାନ ହୃଦ୍ରୋଗ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଧୂମପାନ ମଦ୍ୟପାନ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ, ତେବେ ହୃଦ୍ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ।
ନିଦ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଯଦିଓ ମଦ୍ୟପାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଦ କରାଇପାରେ, ଏହା ଗଭୀର ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ ପରଦିନ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଖରାପ ନିଦ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ୟା: ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଏସିଡିଟି, ଛାତି ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଅନ୍ତନଳୀ ପ୍ରଦାହ କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
କିଏ ଏହାକୁ ଆଦୌ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଯକୃତ କିମ୍ବା ହୃଦରୋଗ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କିଛି ଔଷଧ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।