ଆପଣ ଫ୍ରିଜରେ ଅଟା ଚକଟା ରଖି ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପାଲଟିଯାଏ ବିଷ!
ବାସି ଅଟାରେ ଜୀବାଣୁ କେବେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଘରେ ରୁଟି ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ। ତଥାପି, ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଟା ଚକଟି କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥାଉ।
କେତେକ ସମୟରେ, ବଳକା ଅଟା ଚକଟା ପରଦିନ ସକାଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।
ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିବା ଅଟା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ: ବାସି ଅଟାରୁ ତିଆରି ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍: ବାସି ଅଟାରେ ତିଆରି ରୁଟି ହଜମ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଫୁଲିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା ଏବଂ ଭାରୀ ଲାଗିବା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ – ତାଜା ଅଟାରେ ଥିବା ଫାଇବର ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଯେତେବେଳେ ବାସି ଅଟାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତକରଣ– ଯଦି ବାସି ଅଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତକରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହା ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ହୋଇପାରେ।
ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ କୁହେ:
ଆୟୁର୍ବେଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାଜା ଏବଂ ଗରମ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଅଟାକୁ ବାସି କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ “ତାମସିକ” ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅଟାକୁ ଓଦା ରଖିଲେ ଏଥିରେ ଥିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯାହା ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଟା ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ-
ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର– ସର୍ବଦା ଏକ ଢାଙ୍କଣ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ଅଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହା ବାହାର ପବନ ଏବଂ ଜୀବାଣୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବ।
ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ – ଚକଟା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏହା ଏହାକୁ ଶୁଖିଯିବା ଏବଂ ଏକ କ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହେବାରୁ ରୋକିବ।
୮-୧୦ ଘଣ୍ଟା – ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ହୋଇପାରେ।
ବାସି ଅଟାରେ ଜୀବାଣୁ କେବେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆମେ ଅଟାରେ ପାଣି ମିଶାଇବା ମାତ୍ରେ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କିଣ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ କବକ ମଇଦାକୁ ନିଜର ଘର କରିଦିଅନ୍ତି।
ଯଦିଓ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ, ଏହା ଏହି ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଟାର ରଙ୍ଗ ଟିକେ କଳା କିମ୍ବା ଫିକା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗନ୍ଧ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ ଯେ ଅଟା ଆଉ ତାଜା ନାହିଁ।