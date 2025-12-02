ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୩ଫୁଟିଆ ଡାକ୍ତର; କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିକି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବଢ଼େନି ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ, କଣ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ

ଜାଣନ୍ତିକି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବଢ଼େନି ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର ୩ ଫୁଟ। ଓଜନ ୨୦ କେଜିରୁ କମ। ହାଡ଼, ଗଣ୍ଠି ଭଲସେ ବିକଶିତ ନହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମୋଟ ୭୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଯାହାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ରୋଗୀ।

ହେଲେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଭାବନଗରରେ ରୁହନ୍ତି ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଗଣେଶ ବାରାୟାଙ୍କୁ।କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଣେଶ NEET ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଓ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଭାବନଗର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ ବାମନ ନାମକ ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ବାମନତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଛୋଟ ଉଚ୍ଚତା ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ।

ବାମନ ହେବ ବା ବୟସ ନବଢିବା ଡିଏନଏ ସହିତ ଜଡିତ। ଡିଏନଏରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଏହି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏହା ପିଲାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଉଚ୍ଚତା ହୁଏ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ବାମନ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ୪ ଫୁଟ ତଳେ ଉଚ୍ଚତା ରହନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ, ଜନ୍ମ ପରେ ଉଚ୍ଚତା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଉଚ୍ଚତା ନ ବଢ଼ିବାର ଅନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ: ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ତେବେ ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଧୀର ହୁଏ।

ପିଲାଦିନେ ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କିଛିଟା ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ।

ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚତା ବଢେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମାନତା ଥାଏ, ଯେପରିକି ସୀମିତ ହାଡ଼ ଲମ୍ବ, ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସାରା ଜୀବନ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି। ଏହାର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ।

ବାମନତ୍ୱର ପ୍ରତିରୋଧ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପିଲା ଯୋଜନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରକାରର ଜେନେଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

