ଡାଇବେଟିସର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ନେବାକୁ ପଡେ ଇନସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ? ଏହା ଶରୀରରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
Health Tips: ଇନସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ସମୟରେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ କମ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ, ମଧୁମେହ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସୁଗାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ରୋଗ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଇନସୁଲିନ୍ ହରମୋନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ତାହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜ ରକ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଇନସୁଲିନ୍ ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରି ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନର ଅଭାବ ଥାଏ କିମ୍ବା ଶରୀର ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଇନସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲେଖନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କିପରି କାମ କରେ।
ଇନସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିପରି କାମ କରେ: ଇନସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଇନସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଔଷଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଇନସୁଲିନ୍ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି।
ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚର୍ମ ତଳେ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ଏକ ସବକ୍ୟୁଟେନିୟସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କୁହାଯାଏ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇନସୁଲିନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ସନ୍ତୁଳିତ ରହେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ।
ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିବା ଇନସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧୁମେହ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ତେଣୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପେନ୍ (ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଇନସୁଲିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ସ୍ତର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆବଶ୍ୟକ।
ଯଦି HbA1c ରିପୋର୍ଟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ୭% କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ , ତେବେ ଏହା ସୂଚାଇପାରେ ଯେ ଶରୀରକୁ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଇନସୁଲିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧୁମେହ ହେଲେ , ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଇନସୁଲିନ୍ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମା ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀର ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବାକୁ ଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସୁଗାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇନସୁଲିନ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ଔଷଧ କିଡନୀ କିମ୍ବା ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଇନସୁଲିନକୁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ଇନସୁଲିନ୍ ନେବା ସମୟରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଇନସୁଲିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହାକୁ କେତେଥର ଏବଂ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ନେବାକୁ ହେବ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁଗାର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣ ଉପଯୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ସମୟୋଚିତ ଔଷଧ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିରୀକ୍ଷଣ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।