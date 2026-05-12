ଫୁସଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ କ’ଣ ହୁଏ? କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ରୋଗୀ; ହାତରେ ଥାଏ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ…

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ୟା କେବଳ ଧୂମପାନ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ରୋଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତଥାପି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଶରୀରରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଏବଂ ଜଣେ ରୋଗୀ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ’ଣ? ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ୪ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କର୍କଟ ରୋଗ ଫୁସଫୁସରୁ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ, ଯେପରିକି ମସ୍ତିଷ୍କ, ହାଡ଼, ଯକୃତ କିମ୍ବା ଲସିକା ନୋଡ୍ସକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ।

ଓଜନ ହ୍ରାସ: ଏହା ଏକ ବଡ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ । ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଲଗାତାର କାଶ ହେବା: ପ୍ରଥମେ କାଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଫ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ କାଶରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାଶରେ ରକ୍ତ କିମ୍ବା କଫ ପଡୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତଥାପି, ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହେବା: ରୋଗୀ ହାଲୁକା ଚାଲିବା କିମ୍ବା ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଯଦି କର୍କଟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ତେବେ ଛାତି, ହାଡ଼ କିମ୍ବା ପିଠିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କିଛି ରୋଗୀ ଅସ୍ଥିରତା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରା କିମ୍ବା କଥା କହିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଯଦି କର୍କଟ ରୋଗ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବ୍ୟାପି ଥାଏ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ: ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାରର ମନରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଏକକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏହା ରୋଗୀଙ୍କ ବୟସ, କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

