ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ନର୍ମାଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବେ; ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ!
Lower Bp: ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସମୟ ଚାଲିବା ଠିକ୍...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ କମ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ବୟସ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା, ଚାପ ଏବଂ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଚାଲିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ: ସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ତଚାପ ବଜାୟ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା। ନିୟମିତ ଚାଲିବା କେବଳ ହୃଦୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଚାପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏଥିପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଜିମ୍ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ବ୍ୟାୟାମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ; କେବଳ ଟିକିଏ ନିୟମିତତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ଦେବ।
ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସମୟ ଚାଲିବା ଠିକ୍: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଅତି କମରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସପ୍ତାହରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଚାଲିବା ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରେ, ଯାହା ହୃଦସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ରୁତ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ୩୦ ମିନିଟ୍ କଷ୍ଟକର ମନେହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଚାଲିବାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ: ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିୟମିତତା, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଛୋଟ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ନିୟମିତ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ରକ୍ତଚାପ ୪ ରୁ ୯ mmHg ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ବହୁତ ସହାୟକ। ଏହା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସରଳ ଟିପ୍ସ…
ଖାଇବା ପରେ, ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଲୁକା ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହା ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
ଲିଫ୍ଟ ବଦଳରେ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
ପାର୍କ କିମ୍ବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହା ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଗତି ଏବଂ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦ୍ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।