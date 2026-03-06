Blood Pressure: ହାଇ BP ଅଛି? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ; କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର

ବିପି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ (BP) ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ଚାପ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ସେବନ ଏବଂ ଏକ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସାଧାରଣ ରକ୍ତଚାପକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦/୮୦ mmHg ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯଦିଓ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତଚାପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଏହା ଅନେକ ହୃଦୟ, ବୃକକ୍ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।

ତେଣୁ, ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରିବ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ବିପି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ: ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲର ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅଜିତ ଜୈନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭଲ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପ୍ରଥମେ, ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଗ୍ରହଣକୁ ସୀମିତ କରିବା ଏବଂ ତାଜା ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ, ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଯୋଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ସହିତ, ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଦ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, କାରଣ ନିଦ ଅଭାବ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତମ ରକ୍ତଚାପ ବଜାୟ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ।

ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ: ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିଛି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏଡାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଧୂମପାନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଚାପକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି କାମ କରିବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।

ଏହା ସହିତ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନ ହେବା ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରିବ।

ଏହା ସନ୍ତୁଳିତ ବିପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ: ସନ୍ତୁଳିତ ରକ୍ତଚାପ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ରକ୍ତଚାପ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ସହିତ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଲେ ରକ୍ତଚାପ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରିବ।

 

