ଜାଣନ୍ତି କି ମା’ ହେବାର ସବୁଠୁ ସଠିକ୍ ବୟସ କେଉଁଟି? କେଉଁ ବୟସରେ ମହିଳାଙ୍କ ଫର୍ଟିଲିଟି ଥାଏ ସବୁଠୁ ଭଲ…

ପ୍ରେଗ୍ନାନ୍ସିର ସଠିକ୍ ସମୟ....

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ହେବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ସଠିକ ବୟସରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମା ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, କ୍ୟାରିଅର, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଭଲ। ତେଣୁ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ବୟସରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।

ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୟସ ୨୦ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ବୟସରେ, ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ମୁଖ୍ୟତଃ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।

୩୫ ବର୍ଷ ପରେ, ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।ଜଣେ ମହିଳା ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ହିଁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ, ହରମୋନ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ PCOS କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଜଣେ ମାଆ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ଏକ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି, ଚାପ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ।

ଯଦି ଆପଣ ୩୦ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମାଆ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଚିକିତ୍ସା ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅଧିକ ବୟସରେ ମାଆ ହେବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଜରୁରୀ।

(ନୋଟ: ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଦୟାକରି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।)

