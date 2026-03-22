ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ପ୍ରଭାବରେ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ? ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହୋଇଯା’ନ୍ତୁ ସାବଧାନ!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ସମୟରେ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ସନଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ନେଇପାରେ। ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ।

ସନଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ଜଣେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ: ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଶରୀର ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ, ହୃଦୟ ଏବଂ ବୃକକ୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମୂର୍ଚ୍ଛାଘାତ, କୋମା କିମ୍ବା ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଙ୍ଗ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ସନଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣ: ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅସ୍ଥିରତା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଝାଳ କିମ୍ବା କୋମା, ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ, ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି, ଚର୍ମ ଲାଲ ହେବା, ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ନିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ।

ସନଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ

୧. ଢିଲା ଏବଂ ହାଲୁକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।

୨.ଟୋପି, ସନଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।

୩. ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।

୪. ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିରେ କାହାକୁ ଏକା ଛାଡିବେ ନାହିଁ।

୫. ଦିନର ଗରମ ସମୟରେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

୬. ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ଗରମ ପାଗରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାନ୍ତୁ।

