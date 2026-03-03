Kidney Failure: ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି କି… ଶରୀରର ଏହି ଲକ୍ଷଣ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ୟୁଆରର ସଙ୍କେତ!

Kidney Failure: ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି କି… ଶରୀରର ଏହି ଲକ୍ଷଣ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ୟୁଆରର ସଙ୍କେତ!
Kidney Failure Symptoms: କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଆରର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଡନୀ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏହା ରକ୍ତକୁ ସଫା କରେ, ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ ଏବଂ ଜଳ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ।
ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥା କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଆର ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ।
ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ୱେବସାଇଟ୍ ନ୍ୟୁଜପଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୃକକ୍ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ପିଠିର ତଳ ଭାଗରେ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜରା ତଳ ଭାଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେବେଳେ ପେଟର ପାର୍ଶ୍ଵ କିମ୍ବା କଟି ଚାରିପାଖରେ ବ୍ୟାପିପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ପେଟକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଯଦି ଲଗାତାର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କିଡନୀ କ୍ଷତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବା। ଏହା କେବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଡନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା କିଡନୀ କିମ୍ବା ମୂତ୍ରନଳୀ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ପରିସ୍ରା ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯିବାକୁ କେବେବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ମୁହଁ କିମ୍ବା ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ: ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ମୁହଁ କିମ୍ବା ଆଖି ତଳେ ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ୟୁୟରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶରୀରରେ ପାଣି ଜମା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ନକରି ଲଗାତାର କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ହେବା ମଧ୍ୟ ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ୟୁୟରର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଚର୍ମରେ ଲଗାତାର କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ। ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଟିକିଏ ଗତିବିଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫେଲ୍ୟୁୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ: ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ଵାରା ଗମ୍ଭୀର ବୃକକ୍ କ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଗ୍ରହଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।