କମ୍ ବୟସରେ ଜିମ୍ ଯିବା ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା! Gym ଯିବାର ସଠିକ୍ ବୟସ ଜାଣନ୍ତୁ…

କେବେ ଜିମ୍‌ରେ ଯୋଗଦେବା ଠିକ୍...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଯୁବକ ଏବଂ କିଶୋର ଫିଟ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଜିମ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ କେବଳ ନିଜ ଶରୀର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଠିକ୍ ବୟସ ଜାଣନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିନା କମ୍ ବୟସରେ ଭାରୀ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଫିଟନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କମ୍ ବୟସରେ ଜିମ୍‌ରେ ଯୋଗଦେବା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଯଦି ଜିମ୍ ସଠିକ୍ ବୟସରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ:
ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ ଏବଂ ଫିଟନେସ ଉନ୍ନତ କରେ।
ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜିମ୍ ଯିବା ଦ୍ଵାରା ଜୀବନଶୈଳୀ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ।
ବ୍ୟାୟାମରୁ ନିର୍ଗତ ଖୁସିର ହରମୋନ ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୃଦରୋଗ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

ଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବୟସ କେତେ: ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ୧୭ ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆଦର୍ଶ ବୟସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ବୟସ ସୁଦ୍ଧା, ଶରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ପାଇଥାଏ, ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ତାଲିମକୁ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ତଥାପି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅପେକ୍ଷା ବାହ୍ୟ ଖେଳ, ଯୋଗ, ଦୌଡ଼ ଏବଂ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଆଘାତର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ସର୍ବଦା ଭଲ।

ଜିମ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା: ଯଦି ଆପଣ ଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୁଲ ବ୍ୟାୟାମରୁ ଆଘାତ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଡ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

