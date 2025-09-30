କେଉଁ ବୟସରେ ମା’ ହେବା ଠିକ? ୩୦ବର୍ଷ ପାର କଲେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରେ କାହିଁକି ହୁଏ ସମସ୍ୟା କଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଜାଣନ୍ତୁ…
Right Time for Pregnancy: ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ମା’ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ କେତେ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଛି ଲୋକ ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସକୁ ମା’ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୟସ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମହିଳା ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଥର ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ମା’ ହେବାର ବୟସ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ, ମା’ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଠିକ୍ ବୟସ ଅଛି କି? ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମା’ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ?
ତେବେ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବୟସ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବୟସ ଅତି ବେଶୀରେ ୩୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଙ୍ଗେରୀର ବୁଦ୍ଧାପେଷ୍ଟର ସେମେଲୱିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୟସ ୨୩ରୁ ୨୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। କାରଣ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଥାଏ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ: ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୩ରୁ ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଜେନେଟିକ୍ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଥାଏ।
ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ ୧୦ ବର୍ଷର ବୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜନ୍ମଗତ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଘଟିଥିଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ୨୩ରୁ ୩୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବୟସ ହୋଇପାରେ। ୩୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲେ ବିପଦ- ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ୨୩ରୁ ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ୨୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। ୩୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିବା ଦ୍ବାରା ବିପଦ ୧୫ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ୧୯୮୦ରୁ ୨୦୦୯ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ୟା : ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ମା’ ହେବା ଅଧିକ ବିପଦ- ଉପରୋକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ମା’ ହେବା ଦ୍ବାରା ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀର ବିକୃତି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ।
୨୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ବୟସ୍କ ମାଆଙ୍କ ଭ୍ରୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ, କାନ ଏବଂ ଆଖିର ଜନ୍ମଗତ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଜନ୍ମଗତ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)