ଡାଇବେଟିସ ହେଉକି ହାଇ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର, ରୋଷେଇ ଘରର ଏହି ମସଲାରେ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଦୂର! ବାସ ଥରୁଟେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଦା
ଡାଲଚିନିର ଫାଇଦା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋଷେଇ ଘରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଡାଲଚିନି କେବଳ ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମସଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାଠ ଛାଲିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି।
ଏହାର ଉପକାରିତା, ବିଶେଷକରି ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ଏହି ରୋଗଗୁଡିକରେ ଡାଲଚିନି ଲାଭଦାୟକ:
ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ : ଡାଲଚିନିରେ ଥିବା ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ଉପବାସ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ: ଡାଲଚିନି ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏବଂ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ ସ୍ତରକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ : ଡାଲଚିନିରେ ପଲିଫେନୋଲ୍ ଭଳି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଯୌଗିକ, ସିନାମାଲଡିହାଇଡ୍, ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରେ।
ହଜମରେ ସହାୟକ: ଡାଲଚିନି ପାଚନ ଏନଜାଇମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ହଜମକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବଦହଜମି ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ କମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ: ଡାଲଚିନିର ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ନିରୋଧ କରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଏହା ଉଚ୍ଚ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ପାଚନ ଅସ୍ୱସ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ: ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ଉଷୁମ ପିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା, ଆପଣ ଅଧ ଚାମଚ ଡାଲଚିନି ପାଉଡର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମହୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚା, ସବୁଜ ଚା, କିମ୍ବା ହଳଦୀ କ୍ଷୀରରେ ଏକ ଚିମୁଟା ଡାଲଚିନି ମିଶାଇ ପାରିବେ।