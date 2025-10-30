ପାଦ ଲାଲ ପଡିବା ସହ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି କି? ସାଙ୍ଘାତିକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ଭୋଗିବେ…

Health Tips: ଯଦି ପାଦ ଫୁଲା, ଲାଲ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି କିଛି ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରିବା ଜରୁରୀ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଦ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଶରୀରର ମୂଳଦୁଆ। ପାଦ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପାଦ ଫୁଲା, ଲାଲ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି କିଛି ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରିବା ଜରୁରୀ।

ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମର ପାଦ ଆମକୁ କ’ଣ ସଙ୍କେତ ଦିଏ? ପାଦରେ ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଲାଲ ପାଦ ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ କୁହେ?

ପାଦରୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ:ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ପାଦରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ରୋକିପାରିବା। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ସେହିପରି, ଆମର ପାଦ ଆମକୁ ଅନେକ ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ପାଦରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯେପରିକି ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା। ଏହା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଧାରଣ କିମ୍ବା ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।

ପାଦରେ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି:ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦିଓ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣ ହେତୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ୟାଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା କ୍ଲାଉଡିକେସନ୍ କିମ୍ବା ପେରିଫେରାଲ୍ ଧମନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ଼ର ଧମନୀରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା କେତେକ ସମୟରେ ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ କମ୍ ରକ୍ତଚାପ ହେତୁ ହୋଇପାରେ।

ପାଦରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଏବଂ ଲାଲ ପଡ଼ିବା:ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ନିଜେ ଗରମ ଏବଂ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହା ଡିପ୍ ଶିରା ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଲାଲ ହେବା ଏବଂ ପାଦରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଜରୁରୀ।

