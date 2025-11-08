ଏହି ୩ ଜିନିଷ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ, ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ !

Health Tips: କିଡ଼ନୀକୁ କିଭଳି ରଖିବେ ସୁସ୍ଥ , ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ ଏହି ୩ ଅଭ୍ୟାସ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ?

ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା କେବଳ ପାଣି ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ତେବେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ/ଚିନି: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଡନୀ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ, ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନିକୁ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।

ଧୂମପାନ/ମଦ୍ୟପାନ: ଧୂମପାନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ବୃକକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପରେ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି।

ମନେରଖନ୍ତୁ: ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି କିଡନୀ ସମସ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଧରି ରଖିବା କିଡନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

କିଡନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)

