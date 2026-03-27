ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସତ, ବିନା ଜିମ୍ ଏବଂ ଡାଏଟ୍ ରେ ପତଳା କରୁଥିବା ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଷ; ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇଯିବ …
ଓଜନ ହ୍ରାସ ଔଷଧ ବିପଦଜନକ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶେଷକରି GLP-1 (ଗ୍ଲୁକାଗନ୍-ପରି ପେପ୍ଟାଇଡ୍-1) ଔଷଧର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୃଦ୍ରୋଗ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ତ୍ରେହାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଏହି ଔଷଧର ବ୍ୟବହାରକୁ ବିପଦଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାମୁତାବକ ଭାରତରେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଶସ୍ତା ଜେନେରିକ୍ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ୱେଲନେସ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସର ଧାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ବିନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ: ସରକାର ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଧାରା ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ବିନା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ନିୟମାବଳୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉନଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଔଷଧ ନିୟାମକ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି: ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଯଦି କେହି ନିଜେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିପଦ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପାନ୍କ୍ରିଏଟାଇଟିସ୍, ବାନ୍ତି ଏବଂ ଯକୃତ କ୍ଷତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ।
ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀମାନେ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସରକାର ଏବେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର, ବିଶେଷକରି ସରୋଗେଟ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯେ କେବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ଉଚିତ।