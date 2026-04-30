ବର୍ଷକର ହେବା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ପିଆଇବେ କ୍ଷୀର; ଅଧିକ ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ୪ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା!
ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି କି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣତଃ, ଛଅ ମାସ ବୟସ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଯାଏ, ଅନେକ ପିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଖାଇବାରେ ଆଗ୍ରହ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଚାହାଁନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପିଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବେ କିମ୍ବା ଫର୍ମୁଲା କ୍ଷୀର ନେଉଥିବେ, ସେମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ୭୫୦ ମିଲିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିନଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଲୌହ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ଷୀର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ।
ତଥାପି, କ୍ଷୀରରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶିଶୁମାନେ ଶୀଘ୍ର ପେଟ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୪୭୩ ରୁ ୭୫୦ ମିଲି କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
କ’ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ:
ଫଳ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ: ପିଲାଟି ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କ୍ଷୀର ପିଏ, ସେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେ ନରମ ଏବଂ ଚୋବାଇବା ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ଫଳ, ପନିପରିବା, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଚୋବାଇବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ, ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ: ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ରସ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ରସରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନି ଜୀବାଣୁକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହା ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟର କାରଣ ହୁଏ।
ରକ୍ତହୀନତାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ: ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଅଭାବ ଲୌହ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ରକ୍ତହୀନତାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଗାଈ, ଛେଳି ଏବଂ ମା’ କ୍ଷୀରରେ ଲୌହ କମ୍ ଥାଏ। ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସେମାନେ ଡାଲି, ଲାଲ ମାଂସ, ଟୋଫୁ ଏବଂ ପାଳଙ୍ଗ ପରି ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବାରୁ ପାଇପାରିବେ।
ସ୍ଥୂଳତାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ: ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପିଅନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଏବଂ ଫର୍ମୁଲାରେ କ୍ୟାଲୋରି ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କେବଳ କ୍ଷୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି।
ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ ହେବ ନାହିଁ: ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ଛୋଟ ବୟସରୁ କେବଳ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ବୟସ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଏହାସହ ପିତାମାତାମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଶିଶୁକୁ ବୋତଲ କ୍ଷୀର ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ୬ ମାସ ବୟସରୁ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ବିନା ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।
କେବଳ ଖାଇ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅଭ୍ୟାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଯଦି ସେ କ୍ଷୀର ନ ପାଏ ତେବେ ସେ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଭୋକ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଏବଂ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।