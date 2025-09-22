Health Tips:ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାଭିର ପକାନ୍ତୁ ବାସ ଏହି ତେଲ , ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନାଭି କେବଳ ପେଟର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ , ବରଂ ଆମ ଶରୀରର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ? ପ୍ରାଚୀନ ଆୟୁର୍ବେଦ ନାଭିକୁ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ , ନାଭିରେ ଘିଅ ଲଗାଇବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ।
ନାଭିରେ ଘିଅ ଲଗାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ:
ଚର୍ମକୁ ନରମ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ: ପ୍ରତିଦିନ ନାଭିରେ ଅଳ୍ପ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ମଇଶ୍ଚରିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତ୍ୱଚା ଟିପ୍ସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଋତୁସ୍ରାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ:ନାଭିରେ ଘିଅ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ କମିଯାଏ । ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ।
ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରେ:ନାଭି ସିଧାସଳଖ ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ।କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା କମିଯାଏ।ଚାପ ଏବଂ ଥକାପଣ ହ୍ରାସ କରେ।
ନାଭିରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା :ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଚାପ ଦୂର କରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ , ନାଭିରେ ଘିଅ ଲଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ଗର୍ଭାଶୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ । ଏହା ପେଟର ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ମଧ୍ୟ କମ କରିଥାଏ ।
ନାଭିରେ ଘିଅକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିପରି ଲଗାଇବେ:
ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାଭିରେ ୧ ବୁନ୍ଦା ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ ।
ଏହା ପରେ, ହାଲୁକା ହାତରେ ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ ।
୧୦ ମିନିଟ୍ ପରେ , ଏହାକୁ ଏକ ଓଦା କପଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)