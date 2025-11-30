ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବାର ସଠିକ୍ ବୟସ କେତେ? କେଉଁ ବୟସ ପରେ ଆଉ ହୁଏନି ପିରିୟଡ୍ସ

ଭାରତରେ କେଉଁ ବୟସରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଋତୁସ୍ରାବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଘଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ୧୨ ରୁ ୧୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟକୁ ମେନୋପଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମୟ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବାର ସଠିକ୍ ବୟସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା …

ଋତୁସ୍ରାବ କ’ଣ: ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିକୁ ଋତୁସ୍ରାବ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଅବଧି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋତୁସ୍ରାବର ଧାରା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଋତୁସ୍ରାବର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାତିରେ ଝାଳ, ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ଚାପ, ଗରମ ପରିସ୍ରା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅବଧିରେ ମହିଳାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ନିଦ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗେ।

ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବୟସ କେତେ: ସାଧାରଣତଃ, ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ୪୫ ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତଥାପି, ଆଧୁନିକ ସମୟରେ, ମହିଳାମାନେ ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଋତୁସ୍ରାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଋତୁସ୍ରାବର ବୟସ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଋତୁସ୍ରାବ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅବଧି ଚାରି ରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଋତୁସ୍ରାବ କମ୍ ହୁଏ, ତା’ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ପୁଣି ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ। ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୟସସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଋତୁସ୍ରାବର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ:ଆମେରିକାରେ ଋତୁସ୍ରାବର ହାରାହାରି ବୟସ ୫୨ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଋତୁସ୍ରାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ୪୦ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

