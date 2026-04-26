Health Tips: କ’ଣ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଉଚିତ କି?

କେଉଁ ସମୟରେ ଖାଇବେ ଖଜୁରୀ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ବୟସର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ: ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଖଜୁରୀ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ।

ଖଜୁରୀର ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ: ଖଜୁରୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଭରପୂର। ଏକ ସାଧାରଣ ଖଜୁରରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୧୮ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥାଏ। ତଥାପି, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (GI)।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖଜୁରୀ ପ୍ରକାରର GI ୪୪ ରୁ ୫୩ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ କମ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଖଜୁରୀ ଫାଇବରରେ ଭରପୁର, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ଅବଶୋଷଣକୁ ଧୀର କରିଦିଏ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ।

ମଧୁମେହରେ ଖଜୁରୀ ଖାଇବାର ଲାଭ:
ପୋଟାସିୟମ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମରେ ଭରପୂର ଖଜୁରୀ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଖଜୁରୀରେ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ସ ଏବଂ ଫେନୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ କମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ। ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ଫାଇବର ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଆପଣ କିପରି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ?
ଖଜୁରୀ କେବଳ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ସେବନ କଲେ ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।

୧. ପରିମାଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ:
ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ପ୍ରତିଦିନ ୨ ରୁ ୩ଟି ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶର୍କରା ସ୍ତର ବହୁତ ଅଧିକ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

୨. ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ଖାଲି ପେଟରେ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବିରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଖଜୁରୀ ସହିତ ୨-୩ଟି ବାଦାମ କିମ୍ବା ଅଖରୋଟ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଚର୍ବି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍‌ର ହଜମକୁ ଆହୁରି ଧୀର କରିଦିଏ, ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ।

୩. ସଠିକ୍ ସମୟ ବାଛନ୍ତୁ:
ଖଜୁରୀ ଖାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ପୂର୍ବରୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖଜୁରୀ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

