ଶାଢ଼ିରୁ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର! ମହିଳା ମାନେ ସାବଧାନ, ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଖାଇଯିବ ଜୀବନ!
Skin Cancer: ଶାଢ଼ି କର୍କଟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶାଢ଼ି କର୍କଟକୁ ପେଟିକୋଟ୍ କର୍କଟ କିମ୍ବା ଧୋତି କର୍କଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ କର୍କଟ ଯାହା ଶାଢ଼ି କିମ୍ବା ପେଟିକୋଟ୍ କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଇଟରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି।
ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ କେବଳ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଚାରିପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ଡ୍ରାଷ୍ଟିଂ ସହିତ ପେଟିକୋଟ୍ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ପେଟିକୋଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ଯେ ଶାଢ଼ିକୁ ଅଣ୍ଟା ଚାରିପାଖରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଏହା ଖସି ନଯାଏ। ତଥାପି, ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଦାଗ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏହି ଦାଗ କେବଳ କଣ୍ଟାର ଚର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଚର୍ମ କର୍କଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଶାଢ଼ି କର୍କଟ ରୋଗ କିପରି ହୁଏ: ଶାଢ଼ି କର୍କଟ ଏକ ବିରଳ କର୍କଟ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇପାରେ। ଶାଢ଼ି କର୍କଟ ରୋଗର ସମାନ ଏକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟ ଏବଂ ପିଠିର ତଳ ଭାଗରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଘା’ ଥିଲା।
ଏହି ଘା’ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା, ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପ ସହିତ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ଘା’ ଚାରିପାଖର ଚର୍ମ ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଥିଲା। ଟିସୁ ବାୟୋପ୍ସିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ସେଲ୍ କାର୍ସିନୋମା ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ କର୍କଟ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ କଟି ଚାରିପାଖରେ ଟାଇଟ୍ ପେଟିକୋଟ୍ କିମ୍ବା ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କର୍କଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ (ଶାଢ଼ି କର୍କଟ ଲକ୍ଷଣ) ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
କଟିର ଚର୍ମ ସବୁବେଳେ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଅଲସର କିମ୍ବା ଆଘାତ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ।
ପ୍ରଭାବିତ ଚର୍ମ ଘନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗେ।
ଚର୍ମ ଖଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ରୁକ୍ଷ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ି କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ: ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପେଟିକୋଟ୍କୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବହୁତ ଟାଇଟ କରି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟାଇଟ୍ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ।
ଶାଢ଼ି କର୍କଟ ରୋଗକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ: ପ୍ରତିରୋଧ ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ, ତେଣୁ, ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଅଂଶ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ପେଟିକୋଟ୍ ସୂତାକୁ ଟିକେ ଢିଲା କରି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଚର୍ମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନରମ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ପେଟିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସମାନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ।
ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱଳନ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ଉପସ୍ଥାପନା କରେ ନାହିଁ।)