୩୦ ଦିନ ଲଗାତାର ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଶରୀର ଉପରେ କ’ଣ ପଡିଥାଏ ପ୍ରଭାବ? ପ୍ରତିଦିନ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଏକ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ। ଜଳଖିଆରେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ଆମଲେଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲଡ୍ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗୁଁ, ଯାହା ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ନିରାପଦ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହା ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ କି ନାହିଁ। କେତେକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଧଳା ଅଂଶ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର ପ୍ରଭାବ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।
ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ମିଳୁଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ:ଅଣ୍ଡା ଏପରି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଅନେକ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଥାଏ । ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ କୋଲାଇନ୍ ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ।
ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଫୁଲ ରଖିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିବାକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଆଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
୧ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ?
ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତ ସେବନ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ: ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା କୋଲାଇନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ।
ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରେ: ଅନେକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା HDL ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ: ଅଣ୍ଡାର କୁକୁଡ଼ା ଅଂଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାଥିନ୍ ଭଳି ଉପାଦାନ ଆଖିକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କେଶ, ଚର୍ମ ଏବଂ ନଖ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ: ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଶରୀରରେ କେରାଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା କେଶ ଏବଂ ନଖକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ।
ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ୧-୨ ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ହୃଦ୍ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।