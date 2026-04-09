Liver Damage: ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରକୁ ପଚେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏହି ଖାଦ୍ୟ! ଆଜି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ; ନହେଲେ …
ଯକୃତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଖାଦ୍ୟ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯକୃତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଯକୃତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଜେନେରାଲ ଫିଜିସିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ବୈଭବ କପୁର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଯକୃତକୁ କ୍ଷତିକାରକ ଖାଦ୍ୟ: ଡାକ୍ତର ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉ ଏବଂ ଯାହା ନୀରବରେ ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ।
ଚିନିଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ: ସୋଡ଼ା, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଜୁସ୍ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚିନି ଥାଏ। ଏଥିରେ ତରଳ ଚିନି ଥାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଯକୃତରେ ଚର୍ବି ଜମା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ତେଲ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ: ତେଲ ଭାଜା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରଦାହ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଯକୃତ କୋଷ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ପ୍ରୋସେସିଂ ଖାଦ୍ୟ: ଚିପ୍ସ, କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଚିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଇନସୁଲିନ୍ ସ୍ପାଇକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଲିଭରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଲିଭର-ବୋଲ୍ଡ ବଢ଼ାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଦିନ ଖାଇବା କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଲିଭର କ୍ଷତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ବେଳକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି।
ଯକୃତ ନଷ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:
ଯକୃତ କ୍ଷତିର ଆରମ୍ଭରେ, ଶରୀର ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ।
ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ଯକୃତ କ୍ଷତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ।
ଭୋକ କମିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ପେଟରେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ଏସିଡିଟି ବାରମ୍ବାର ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ବାନ୍ତି ହେବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ପେଟର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି।
ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି ଚାରିପାଖରେ ହଳଦିଆ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ।
ଚର୍ମରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ମଧ୍ୟ ଯକୃତ କ୍ଷତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ପରିସ୍ରା ଏବଂ ମଳର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ପରିସ୍ରା ଗାଢ଼ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ମଳ ହାଲୁକା, ମାଟି ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ।