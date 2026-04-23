ଦିନକୁ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କ’ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଣ୍ଡାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଭାଟ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅଣ୍ଡା ଏକ “ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍”, ଯାହା ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ସେ ୩୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ’ଣ ହୁଏ।
ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଭାଟସ୍ କ’ଣ କୁହନ୍ତି: ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଏହା ମାଂସପେଶୀ ମରାମତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ୧୮ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ।
ଅଣ୍ଡାର କେଶରରେ ଥିବା କୋଲାଇନ୍ ଯକୃତକୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ଏବଂ ଚର୍ବି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିୟମିତ ସେବନ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ LDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା ସହିତ, ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ଭଳି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ କୁଞ୍ଚନକୁ ରୋକିଥାଏ। ଡାକ୍ତର ଶୁଭମ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବେ।
ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ: ଏହା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଅଣ୍ଡାର କେଶରରେ କୋଲାଇନ୍ ନାମକ ଏକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୋଲାଇନ୍ ଅଭାବରେ ଏକାଗ୍ରତା କମିପାରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଓଜନ ପରିଚାଳନା: ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ପୂରି ରୁହେ , ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାରୁ ରୋକିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।