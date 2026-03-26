Walk Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର ୧ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ଶରୀରରେ କ’ଣ ହୁଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ
Health Tips: ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁକି ଚାଲିବା ଉଚିତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ଲୋକମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭାରୀ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ କିଛି ପାଦ ଚାଲିବା ଏକ ଭଲ ଧାରଣା।
ଚାଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରି ରହିଛି। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ଚାଲିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିବା ଉତ୍ତମ। କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ’ଣ ଘଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁକି ଚାଲିବା ଉଚିତ: ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଚାପ ହ୍ରାସ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର ୧ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବେ ତେବେ କଣ ହେବ: ଡାଏଟିସିଆନ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୈନିକ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଛୋଟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବାରୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି।
ଶରୀର ଗତି : ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରାଥମିକ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହା ମୌଳିକ ଗତି ସକ୍ରିୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜିକାଲି, ଅନେକ ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଧୀର କରିଦିଏ। ଦୈନିକ ୧ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଶରୀରକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯେ ଗତି ହେଉଛି। ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ କଠୋରତା ହ୍ରାସ କରେ।
କମ ଚାପ: ଆଉ ଏକ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହା ଚାପ ହ୍ରାସ କରି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଛୋଟ ଚାଲ ଏଣ୍ଡୋର୍ଫିନ୍ ମୁକ୍ତ କରେ, ଯାହା ମନୋଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ। ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ସତେଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେବଳ ୧ କିଲୋମିଟର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୧ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ୪୦ ରୁ ୬୦ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ନ ହୁଏ। ଏହା ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ହୃଦୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ: ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇଁ, ସମୟ ଏବଂ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ୧ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଅକାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଦୂରତା ଏବଂ ସମୟ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଭଲ।