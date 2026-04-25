ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ପରେ ବି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ହୁଏ ହାର୍ଟଆଟାକ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାୀ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆଉ କିଭଳି ଏଥିରୁ ମିଳିବ ରକ୍ଷା

ଠାତ୍ ହୃଦଘାତ କିପରି ହୁଏ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଗତକାଲି କାହାର ଚେକ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ କିପରି ହେଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ECG କିମ୍ବା TMT ରିପୋର୍ଟ “ସ୍ୱାଭାବିକ” ଆସିଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଦେଇପାରେ।

‘ସଫ୍ଟ ପ୍ଲାକ୍’ର ବିପଦ କ’ଣ: ହୃଦଘାତ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ୯୦% ଅବରୋଧ ନୁହେଁ, ବରଂ “ନରମ ପ୍ଲାକ୍” ଯାହା ଶିରାର କେବଳ ୩୦% ରୁ ୫୦% ଅବରୋଧ କରିଥାଏ।

ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?…

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରା ଫଟା ନୋଟ ଅଛି କି?…

ଆମେରିକୀୟ କଲେଜ ଅଫ୍ କାର୍ଡିଓଲୋଜିର ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ , ପ୍ରାୟ ୫୦% ହୃଦଘାତ ୫୦% ରୁ କମ୍ ଅବରୋଧ ଥିବା ଶିରାରେ ହୁଏ। ଏହାକୁ “ଭଲନେରେବ ପ୍ଲାକ୍” ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

କାରଣ ଏହି ଅବରୋଧ ସର୍ବନିମ୍ନ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ECG କିମ୍ବା ଚାପ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଏହି “ନରମ ପ୍ଲାକ୍” ଫାଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ, ଯାହା ଶିରାକୁ ୧୦୦% ଅବରୋଧ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ” ରିପୋର୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି।

ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ବ୍ୟାସ (ବରିଷ୍ଠ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ)ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, “ଇସିଜି ଏବଂ ଟିଏମଟି ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଏ ଯେତେବେଳେ ଅବରୋଧ ୭୦ % ରୁ ଅଧିକ ଥାଏ।

‘ନରମ ପ୍ଲାକ୍’ ଏକ ଟାଇମ୍ ବୋମା ପରି ଯାହା ଚାପ, ପ୍ରଦୂଷଣ କିମ୍ବା ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଛାତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରୀପଣ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଜବାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଧାରଣ, ତେବେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।”

ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ, ବ୍ରିଟିଶ ହାର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଗବେଷକମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ‘ନୀରବ ପ୍ରଦାହ’ (Silent Inflammation/ ଜଣା ପଡୁନଥିବା ଫୁଲିବା) ଯୋଗୁଁ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କେବେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ନାହିଁ।

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କରିବେ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ…
CT କ୍ୟାଲସିୟମ ସ୍କୋରିଂ: ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଶିରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଜମା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଦ ବିଷୟରେ ଭଲ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ।
CRP (C-ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍) ପରୀକ୍ଷା: ଏହା ଶରୀରରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଦାହ(ଫୁଲିବା) ମାପେ।
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା: ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖନ୍ତୁ।

(Disclaimer: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।  ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ କୌଣସି ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ, ବରଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରର ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

