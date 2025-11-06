ବେକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଦାଗ? ଆପଣଙ୍କ ବେକ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଛି କେଉଁ ରୋଗ ଏମିତି ଦିଶୁଥିଲେ ସାବଧାନ !

ଆମ ଶରୀର କିଛି ରୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବେକରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଛି କେଉଁ ରୋଗ…

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେକର ଲମ୍ବ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବେକର ଲମ୍ବ କିମ୍ବା ଘନତା ଅନେକ ରୋଗର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଯେପରିକି ବେକ ମାପରୁ ହୃଦରୋଗ, ହୃଦଘାତ, ରକ୍ତଚାପ ଓ ମଧୁମେହ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିପାରେ।

ଯଦି ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର ତିଆରି ହୁଏ କିମ୍ବା ବେକ ଘନ, କଳା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଯକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗବେଷଣାରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେକର ଘନତାରୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୃଦଘାତ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା।

ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବେକର ଘନତା ମାପିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଓ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ଯେପରି ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ BMI ଅର୍ଥାତ୍ ଓଜନ ମାପିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ, ସେହିପରି କେବଳ ବେକର ପରିଧି ମାପିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୦୨୬ରେ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ବକପ; ଏହା ଆଗରୁ…

ପରିବାର ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛି…

ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେକର ମୋଟେଇ ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଜଟିଳତା ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ।

ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚର୍ବି ଜମା ହୁଏ,ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବେକରେ ଜମା ହୁଏ। ତେଣୁ ବେକରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚର୍ବି ଜମା ହେବାର ଏକ ବାହ୍ୟ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଟାବୋଲିକ୍ ରୋଗର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ,ସେମାନଙ୍କର ବେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପତଳା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷଙ୍କ ବେକ ୧୭ ଇଞ୍ଚ (ପ୍ରାୟ ୪୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର) ରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ବେକ ୧୪ ଇଞ୍ଚ (ପ୍ରାୟ ୩୫.୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର) ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଓ ମେଟାବୋଲିକ୍ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେକ ମାପ ଏକ ସରଳ, ଶସ୍ତା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।

ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମୋଟା ବେକ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ମଧୁମେହ ଏବଂ ନିଦ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କ ବେକ ମାପ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଟେପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବେକର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଅଂଶ ଚାରିପାଖରେ ଢିଲା ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାବରେ କିମ୍ବା ଢିଲା ଭାବରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସରଳ ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ବେକର ପରିଧି କମାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କିମ୍ବା ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ପରେ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଜରୁରୀ।

ବେକର ଘନତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଓ ଶରୀରର ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

୨୦୨୬ରେ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ବକପ; ଏହା ଆଗରୁ…

ପରିବାର ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛି…

ଭ୍ରମରୀ ଆସନ କଲେ ତେଜ ହୋଇଯାଏ ଦିମାଗ; ଜାଣନ୍ତୁ…

ନାଗ ଫାଶ ବିଛାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ; ପୁଟିନ ଆଉ…

1 of 28,481