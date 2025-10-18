ଏହି ଗଛର ପତ୍ର. ଫଳ ହାଡ଼କୁ ରଖିବ ମଜବୁତ, ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ସହ ଦୂର କରିବ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ

ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍‌, ଆଇରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ସଜନା ସାଗ ଏବଂ ଛୁଇଂ ଉଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ରାମବାଣ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍‌, ଆଇରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭଳି ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି।

ଯାହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ, ଏହାର ଉପକାରିତା ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାନ୍ତୁ।ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ସଜନା ଛୁଇଂରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଫସଫରସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ହାଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର, ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏହା ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଏହା ଫାଇବରରେ ଭରପୂର, ଯାହା ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।ତେଣୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ।

