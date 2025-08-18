“Health is wealth”: ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଡସିଟ୍, ଗାମୁଛା, ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର କେତେଦିନରେ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣନ୍ତି?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ । ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ, ରୋଷେଇ ଘର, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେହିପରି, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ପୋଷାକ, ବେଡସିଟ୍, ତଉଲିଆ, ବ୍ରଶ୍, ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ରର ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର କେବେ ସଫା କରାଯିବା ଉଚିତ? କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସମାନ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ମଇଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଡକ୍ଟର ମନନ ଭୋରା ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର, ବେଡସିଟ୍, ତଉଲିଆ
ଏଥିରେ ବେଡସିଟ୍, ତକିଆ କଭର, ବ୍ରଶ୍, ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ପରିଷ୍କାରତା ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ଭୋରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଏହାକୁ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମଇଳା ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଗଭୀର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ଟିପ୍ସ
-ବେଡସିଟ୍ ବିଷୟରେ, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଚାଦର ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ଉପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି।
– ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି 3-4 ଦିନରେ ତକିଆ କଭର ସଫା କରିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ ତେଲିଆ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣ ଥାଏ।
– ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ତକିଆ ଉପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିଆସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ସଫା କରିବା ଉଚିତ, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ସଫା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
– ଯଦି ଆପଣ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼ିହୋଇ ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ 2 ରୁ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଧୂଳି, ମଇଳା ଏବଂ ଶରୀରର ତେଲ ଜମା ହୁଏ। ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ କରେ ।
– ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ପୋଷାକ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଶୀଘ୍ର ମଇଳା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 4-5 ଥର ପିନ୍ଧିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନ୍ସ ସଫା କରିବା ଉଚିତ।
– ଟାୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବାଥରୁମରେ ଓଦା ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ, ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତି । ଦୁଇରୁ ତିନିଥର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଟାୱେଲ୍ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ।
– କିଛି ଲୋକ 6 ମାସରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁଥବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଦାନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଟୁଥବ୍ରଶ୍ ବଦଳାଇବା ଭଲ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।