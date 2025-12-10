Heart Attack: ଶୀତଦିନେ କାହିଁକି ଆସେ ଅଧିକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର…

ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଶୀତଦିନେ ଆସିଥାଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଟିପ୍ସ ।

By Seema Mohapatra

Heart Attack In Winter: ଶୀତଦିନେ ଆସିବା ସହିତ, ଆମେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ବଳର ଆରାମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଋତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ? ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶୀତଦିନେ ଥଣ୍ଡାରେ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା 200% ବୃଦ୍ଧି ପାଏ! ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଆଜି, ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବୁ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡାରେ ହୃଦଘାତ ହୁଏ ।

ଶୀତର ଆଗମନରେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ହୃତ୍‌ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ରକ୍ତସଞ୍ଚାଳନ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।

ଦେଖାଯାଏ, ଆମ ଚର୍ମ ଓ ଚର୍ମ ତଳର ରକ୍ତଜାଲିକାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ।

କାହିଁକି ଶୀତଋତୁରେ ହୁଏ ହୃଦଘାତ
ଶୀତଦିନେ କମ୍ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେତୁ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଶରୀରର ଶିରା ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ସଂଚାଳନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିସହ ଶୀତ ଦିନରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମ୍ କରାଯାଉଥିବାରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିପାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୃଦଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢିଯାଏ। ଯଦି ଶୀତଦିନେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କିଛି ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ…

ବ୍ୟାୟାମ: ଯଦି ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିନପାରିଲେ ଘରେ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସପାଏ। ଫଳରେ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ରହେ।

ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ: ଶୀତଦିନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଗରମ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣରୁ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ରକ୍ତବାହୀଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ: ଶୀତଦିନେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିରାମୟ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶୀତଦିନେ କମ୍ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଚର୍ବି ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟରେ ତାଜା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ସହ ହାଲୁକା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ।

