ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି! ସକାଳ 7ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ, ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ମତ

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ହୁଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁଯାୟୀ, 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 19.8 ନିୟୁତ ଲୋକ ହୃଦରୋଗ ଜନିତ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 32% । ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ 85% ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ହୃଦଘାତ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ହୃଦୟକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଧମନୀରେ ଅବରୋଧ ହୁଏ ।

ସକାଳ ସମୟ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି- ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟ, କାରଣ ଏହା ଉଠିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସକାଳ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ୱିଣ୍ଡୋ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପ୍ଲେଟଲେଟଗୁଡ଼ିକ ଚିପି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୧୧ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ହୃଦଘାତ କାହିଁକି ହୁଏ- ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବାଧିକ । ବିଶେଷକରି ସକାଳ 7 ରୁ 11 ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ରୁ 6 ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ କମ୍ ।

କର୍ଟିସୋଲ, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ପ୍ଲାଟେଲେଟ ଷ୍ଟିକିନେସର ଭୂମିକା- ଅଧିକାଂଶ ହୃଦଘାତ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ । ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧି କର୍ଟିସୋଲ, ବୃଦ୍ଧି କ୍ରାଇଟିସୋଲ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କ୍ରାଇଟିସୋଲ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ମୃତ୍ୟୁର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।

