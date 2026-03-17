ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ଏବେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ

By Jyotirmayee Das

Signs Before Heart Attack: ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରାୟତଃ ନୀରବ ସଙ୍କେତ ପଠାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ହୃଦରୋଗ ହେଉଛି କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗ । ଯେଉଁଥିରେ ହୃଦୟକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ।

ହୃଦୟର ରକ୍ତବାହୀ ନାଳୀଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଅବରୋଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟେ, ଯାହାକୁ ଏଥେରୋସ୍ଲେରୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ନଳୀ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ତଥାପି, ସମୟ ସହିତ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ସଂକୁଚିତ ଏବଂ ଅଧିକ କଠିନ ହୋଇଯାଏ।

ପ୍ରାୟତଃ, ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ଛାତିରେ ଚାପ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କିମ୍ବା ଗୋଡ ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମସ୍ୟାରେ କାରଣ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକି ହେବ ।

ଅବରୋଧର କାରଣ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅବରୋଧର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ଲାକ୍। ଏହି ଫଳକ ହେଉଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ଚର୍ବି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ରକ୍ତବାହୀର ଭିତର କାନ୍ଥରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହି ଜମା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ “ଖରାପ” କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ (LDL) ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, “ଭଲ” କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ (HDL) ର ସ୍ତର ହ୍ରାସ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ପ୍ଲାକ୍ ଗଠନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ।

ପ୍ଲାକ୍ ଜମା ହେବା ଜାରି ରହିବା ସହିତ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଏ, ହୃଦସ୍ରୋତ ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ଲାକ୍ ଫାଟିଯାଏ ତେବେ ଏକ ରକ୍ତ ଜମାଟ ତିଆରି ହୋଇପାରେ । ଏହି ଜମାଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛାତି ଟାଣ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହାଲୁକା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ, ବିନା କାରଣରେ ଥକା ଲାଗିବା, କାନ୍ଧ ଓ ବାହୁ ଆଦିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ। ଶରୀରର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅବରୋଧର ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଝାଳ ବହିବା ସହିତ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭୁଲିଯିବା କିମ୍ବା କଥା କହିବା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା, ଚାଲିବା ସମୟରେ ଗୋଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବେକରେ ଦୁର୍ବଳତା ପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ।

ଏହାକୁ କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ?

ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ସ୍ଥୂଳତା, ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବୟସ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।

