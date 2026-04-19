କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତର ଡର: ପିଠି କିମ୍ବା ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ

ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣେଇ ମହିଳାମାନେ ହୃଦଘାତ (Heart Attack) ର ବିପଦକୁ ଅନେକାଂଶରେ କମ୍ କରିପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ହୃଦଘାତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି । ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କଠୋର ସତ୍ୟ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ଯେପରି ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଅଟେ । ଯଦି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହିବା ତେବେ ୩୦ରୁ ୪୦ ବର୍ଷିୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବିପଦ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ହୃଦଘାତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂକେତକୁ ବୁଝିପାରି ନଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସଠିକ ସମୟରେ ଯାଂଚ ହୋଇପାରିନଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ସାଉଥ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିବା ୩୫ ବର୍ଷିୟା ରିଚା କୁୁମାର ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହେବା ସହ ୨ଟି ସନ୍ତାନର ମା’ ଅଟନ୍ତି । ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ହାଲିଆ ଏବଂ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ କାମର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ବୋଲି ଭାବି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାନ୍ତି । ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ହଠାତ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହେଲା । ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ, ଏହା ବଂଶାନୁଗତ ସମସ୍ୟା କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୩୫ ବର୍ଷ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖଦେଇଥିଲା । ସମୟ ଭିତରେ ରିଚା ଏଲଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କରାଇବା ସହ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ଲକେଜରୁ ଆଶ୍ୱାସନ ପାଇଲେ ।

ଡାକ୍ତର ବିପିନଚନ୍ଦ୍ର ଭାମେଙ୍କ ଅନୁସାରେ, “ଏମିତି ଅନେକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ହିଁ ହୃଦରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ୩୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଦେଖୁଛୁ। ଏଥିରେ ବଂଶଗତ କାରଣ (Genetics) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୋଟାପଣ କିମ୍ବା ତମାଖୁ ନିଶା ନଥାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ କାରଣରୁ ଏହାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସମୟ ଅଭାବରୁ ମହିଳାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ, ଚାପ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।”

ଡାକ୍ତର ସୋନମ ତିୱାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, “ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ କାରଣରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ହରମୋନ୍‌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଥକାପଣ, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ହନୁ ହାଡ଼ (Jaw) ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜମା ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

