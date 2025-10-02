Child Heart Disease: ୭ ବର୍ଷର ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକର ବିପଦ ! ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଣଦେଖା…
୭ ବର୍ଷର ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକର ବିପଦ ! ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଭଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଣଦେଖା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଭିନ୍ନ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଏକ ମହାମାରୀ ପରି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏକ ମହାମାରୀ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା ତାହା ଏବେ 7 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ଭାରତରେ, ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20 ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡିତ। ସରଳ ଭାବରେ, ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାକୁ ହାଇପରଟେନସନ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି, ଆପଣ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରି ଲକ୍ଷଣକୁ କିପରି ଜାଣିବେ ।
କାହିଁକି ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଏହି ବିପଦ ବଢ଼ୁଛି
ଆମେରିକୀୟ ହାର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ (AHA) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯଦି କାହାକୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୁଏ, ତେବେ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଏବଂ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ରକ୍ତଚାପ ଉଭୟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯଦି କାହାକୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୁଏ, ତେବେ ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତଥାପି, ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିପଦ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି।
ଏତେ କମ ବୟସରେ ହୃଦରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି । ଯେପରିକି ପିଲାଦିନର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ (ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍କଫୁଡ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇବା, ଏବଂ କମ୍ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ) ଯାହା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମୋଟାପା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେନେଟିକ୍ କିମ୍ବା ଜନ୍ମଗତ ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ।
କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ?
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ କମ ବୟସରେ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡିତ କି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ:
1-ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ପରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା
2-ଖେଳିବା କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା
3-ବାରମ୍ବାର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା
4-ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହେବ
5-ଓଠ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ନୀଳ ପଡ଼ିବା (କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସପ୍ଲାଏର ଏକ ଲକ୍ଷଣ)
6-ଓଜନ ସଠିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ନହେବା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗିବା
ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ପରିବାରର ଏଉ କାହାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ବା ଜେନେଟିକ ଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ହାର୍ଟା ଚେକଅପ କରାଇନେବା ଉଚିତ ।