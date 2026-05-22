ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି, ହିଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ୩ ଜୀବନ ଗଲା
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (ଲୁ) ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପବନ ଓ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉପ-ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର (SRC)ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ମୋଟ ୧୬ଟି ହିଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (ଲୁ) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୩ଟି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି (SDRF)ରୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ସଚେତନତା ଓ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳ ୮ଟା ହେଉଣୁ ତାତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିବାବେଳେ ଦିନବେଳା ଖରା ବର୍ଷିବା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଓ ଗରମ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଜଳିଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ଏକ କର୍ଫ୍ୟୁ ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।