ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା!
"ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କଚ୍ଛର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୫ ଓ ୧୬ ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୬ ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ବା ଲୁ’ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।"
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସହ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ର ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ (Heatwave) ଜାରି ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୨ ରୁ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ‘ସିଭିୟର ହିଟୱେଭ୍’ ବା ଅତି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ‘ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ।
ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ଯେଉଁଠି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଖରାରେ ସିଝୁଛି, ସେଠାରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପରି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ହୋଇପାରେ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ (Western Disturbance) ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫପାତର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁର ପ୍ରବାହ କମିବା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ‘ହିଟ୍ ଡୋମ୍’ (Heat Dome) ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗରମ ପବନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଛି, ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:
ପ୍ରବଳ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି:
୧. ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୨. ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି, ତୋରାଣି, ଲସି ବା ଘୋଳ ଦହି ପିଅନ୍ତୁ।
୩. ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଛତା, ଟୋପି ଏବଂ ସୂତା ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
୪. ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା ୫ ରୁ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ।