ଏ କ‘ଣ, ଏତେ ବଡ଼ ଶିଶୁକୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମହିଳା, ଓଜନ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
6kg Baby Boy: ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁର ଓଜନ ୪ କିମ୍ବା ୪.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜଣେ ମହିଳା ଏପରି ଏକ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଓଜନ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଓଜନର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ।
ଏହି ଶିଶୁକୁ ଦେଖି କେବଳ ପରିବାର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ବରଂ ଶିଶୁର ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିଆନ୍ ଜୁନିଅର ନାମକ ଏହି ବିଶାଳ ଶିଶୁଟି ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରେ କାୟୁଗା ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଓଜନ ୫.୯ କିଲୋଗ୍ରାମ (୧୩ ପାଉଣ୍ଡ) ଥିଲା।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଶୁଟିର ପିତାମାତା, ଟେରିକା ଏବଂ ସିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଟେରିକା କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଆଶା କରିନଥିଲୁ।” ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ, ଶିଶୁଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଶିଶୁ ଥିଲା।
ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ମାଆ ଟେରିକା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ବେଳଠୁ ତିନି ରୁ ଛଅ ମାସ ପିଲାଙ୍କର ଶିଶୁ ପୋଷାକ ଏବଂ ଡାଇପର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ମୁଁ ସିଧା ତିନି ମାସର ଏକ ଶିଶୁର ମା ହୋଇଛି ।”
ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ଏହାର ଫେସବୁକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶିଶୁଟିର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଆନ୍ ଜୁନିଅରଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମାର୍ଗଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ଓଜନ ମାତ୍ର ୧.୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା
ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, “ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସିଆନ୍ ଜୁନିଅରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା, ଯିଏ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ୧୩ ପାଉଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ନବଜାତ ଶିଶୁ।
ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିଶୁ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଶିଶୁଟି ଜାନୁଆରୀ ୧୯, ୧୮୭୯ରେ ଆମେରିକାର ଓହାଇଓର ସେଭିଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିର ଓଜନ ୯.୯୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଉଚ୍ଚତା ୨୮ ଇଞ୍ଚ (୭୧.୧୨ ସେଣ୍ଟିମିଟର) ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ନୁହେଁ ବରଂ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନବଜାତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଆକାର ଯୋଗୁଁ, ଶିଶୁଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା।