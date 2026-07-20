ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଭାରୀ ବବାଲ୍, ପୋଲିସ କଲା ଲାଠିଚାର୍ଜ, ପଥର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଯେପରି ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭାରୀ ବବାଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।

By Priyanka Das

CJP Protest : ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୋମବାର (୨୦ ଜୁଲାଇ) ଦିନ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବବାଲ୍ ମଚିଗଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଦେଲା। ତଥାପି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଲା ଯେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହାଜତକୁ ନିଆଯିବାର ଖବର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ହିଂସାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ନିକଟରେ ପଥରରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଯେପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ପଥର ଚାଲିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତଥାପି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହିଂସାର ଖବରକୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିଲା। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନେଇ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଲା।

ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାର କଡ଼ା ପ୍ରବନ୍ଧ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୪୪୦ କୋଟି…

ସନ୍ନ୍ୟାସ ଖବର ଉପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ…

ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷାର କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସଂସଦ ଭବନ ରାସ୍ତାରେ ଭାରୀ ପୋଲିସ ବଳ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜୀବ ଚୌକ, ପଟେଲ ଚୌକ ଏବଂ ସେବା ତୀର୍ଥ ସମେତ କିଛି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତଥାପି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜୀବ ଚୌକ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିଦିଆଗଲା।

ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବାର ଦାବି

ଏହି ମଧ୍ୟରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରି କହିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ‘ଆମର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।’

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବେଶ କର୍ମୀ ସୋମନ ୱାଞ୍ଚୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜେପି ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭୋକ ହରତାଳରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୋକ ହରତାଳ ଶେଷ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୪୪୦ କୋଟି…

ସନ୍ନ୍ୟାସ ଖବର ଉପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ…

ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ…

୨୦୨୬ FIFA ବିଶ୍ୱକପରେ କାହାକୁ ମିଳିଲା…

1 of 31,166