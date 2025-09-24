Heavy Rain; ଲଘୁଚାପ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା,୨୮ ଯାଏଁ ନିସ୍ତାର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ

Heavy Rain; ଲଘୁଚାପ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା,୨୮ ଯାଏଁ ନିସ୍ତାର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
୨୭ରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯୋଡ଼ା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ କାଚିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଆଜି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବର୍ଷା। ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୩ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାକି ରାଜ୍ୟର ୨୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି।
୨୫ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା। ୨୭ରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।
ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି।
ସେପଟେ କୋରାପୁଟରେ ୨୮ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବେହାଲ କରିଛି ବର୍ଷା ପଧାନପଡ଼ା, ଧନୁପାଲି, ଅଇଁଠାପାଳି, ଦାନୀପାଲି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ତଳିଆର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ।