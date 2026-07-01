ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ୬ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା

ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ୬ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ୬ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ, ସେ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ।

 ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ସୋମବାରଠାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରାହାରି ୨୦୯ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୧୧୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷାର ନିଅଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇପାରିବ।

 ଏହି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗୋଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଝିପିଝିପିରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆଧାର…

ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼!…

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗର୍ଭବତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ…

୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳୁଛି ବ୍ରିଟେନର…

1 of 29,688