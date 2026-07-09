ମୌସୁମୀ ନେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ, ୧୦ ତାରିଖରେ ୧୮ ରାଜ୍ୟରେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା, ୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

ଆଲର୍ଟ କଲା IMD। ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ବର୍ଷା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହା ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ (ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆର) ସହିତ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୋଆ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଶୁକ୍ରବାର (୧୦ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି। IMD କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ୧୦ ଜୁଲାଇରେ ଦେଶର ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ।

ଏହା ସହିତ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଜ ଶାସନ କାଳରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଥିଲେ…

ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜିଅନ୍ତା…

କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ:

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସମେତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁ ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେରଳ।

ଏହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଏବଂ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍‌ରେ, ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୦ ରୁ ୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏହା ସହିତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ:

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାର (୧୦ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

କିପରି ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (୧୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬) ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ପାଣିପାଗରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୨°C ରୁ ୩୫°C ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବା କାରଣରୁ ଦିନରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ନିଜ ଶାସନ କାଳରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଥିଲେ…

ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜିଅନ୍ତା…

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଳାଇବ ୧୪୨ ବର୍ଷର…

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୁ…

1 of 24,578