ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଲୋକଙ୍କୁ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ୟୁପି ଏବଂ ବିହାରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତରକାଶୀର ହର୍ଷୀଲକୁ ଖାଲି କରୁଛି। ଏଠାରେ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି:
ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ମୋତି ବାଗ ଅଞ୍ଚଳର ମିଣ୍ଟୋ ରୋଡରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ: ବିହାରରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ କୋସୀ ସମେତ ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପାଟନା, ଭାଗଲପୁର, ବେଗୁସରାଇ ସମେତ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି।
ନବଗଛିଆରେ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ରିଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ଭାସି ଯାଇଛି। ପାଟନାର ୭ଟି ବ୍ଲକର ୨୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛି। ବେଗୁସରାଇରେ ୧୩୭ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଗଷ୍ଟ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି।
ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରତୀକ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡେରାଡୁନର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 12, 13 ଏବଂ 14 ରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।