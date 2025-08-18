ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ

By Jyotirmayee

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ।

ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୪୦ କିମି ଦୂରରେ ଅବପାତ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି।

