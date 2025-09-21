ଧୋଇଯିବ ପୂଜା ମଉଜ, ଦଶହରାରେ ପ୍ରବଳ ନାଦିବ, ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ

ବର୍ଷା ପାଇଁ ଛାନିଆ ପୂଜା କମିଟି।

By Rojalin Mishra

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେଉଁଠି ଥିଲା ଦଶହରାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଦଶହରା ବେଳେ ବର୍ଷା ଛେଚିବ । ପୂଜା ବଜାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଛାନିଆ ପୂଜା କମିଟି।

ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଆସୁଛି ୨ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି- ଆସନ୍ତା ୨୫ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ।

ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ମ୍ୟାମାଁର ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୨ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିବ ଓ ୨୫ ଆଡ଼କୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପ୍ରଭାବରେ ୨୬ ଯାଏଁ ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୭ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ମୋଦୀ!

ଆରମ୍ଭରୁ ପଡ଼ିଲା ୱିକେଟ. ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବଲରେ…

ସେମିତି ୩୦ରେ ମ୍ୟାଁମାର୍ ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ୧ ଓ ୨ରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମଧରଣର ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାବେଳେ ଘନ ଘନ ଲଘୁଚାପ ଓ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଆସୁଥିବା ଶୁଣି ଛାନିଆ ହେଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି।

 

You might also like More from author
More Stories

୨୭ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ମୋଦୀ!

ଆରମ୍ଭରୁ ପଡ଼ିଲା ୱିକେଟ. ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବଲରେ…

ଜମା କର ୨ ଲକ୍ଷ ଜମା ସୁଧରେ ମିଳିବ ୪୭ ହଜାର,…

IND VS PAK; ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତି…

1 of 27,696