CHARIDHAM

ସତର୍କ ରୁହ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଦିବ, ଛେଚିବ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା!

ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୪ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା।

By Subhasmita Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସତର୍କ ରୁହ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୪ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।

ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନକହି ନକହି ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ,…

ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୋର ବହୁତ…

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନକହି ନକହି ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ,…

ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୋର ବହୁତ…

ଏହି ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ…

୫ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷ ଲଢ଼ିଲେ କେସ୍, ଶେଷରେ…

1 of 12,727